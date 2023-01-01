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Скоро в прокате "Заклятье. Дом тьмы"
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Охранник
Охранник, 2006: актеры и роли
The Sentinel
Охранник
2006 / США
Трейлер
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Охранник, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кларк Джонсон
Clark Johnson
В ролях
Майкл Дуглас
Michael Douglas
Кифер Сазерленд
Kiefer Sutherland
Ева Лонгория
Eva Longoria
Мартин Донован
Martin Donovan
Ким Бейсингер
Kim Basinger
Рауль Бханеджа
Саймон Рейнолдс
Дэнни А. Гонсалес
Пол Калдерон
Янна МакИнтош
Yanna McIntosh
Кларк Джонсон
Clark Johnson
Дэвид Раш
David Rasche
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