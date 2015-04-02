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Охранник Охранник
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The Sentinel Охранник 2006 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Охранник»

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Кларк Джонсон, прежде чем поставить «Охранника», пробавлялся на ниве режиссуры в основном телесериалами (хотя, между прочим, он входил в число тех, кто приложил руку к блистательному канадско-американскому проекту Welcome to Paradox, могущему служить образцом философского осмысления ряда известных фантастических сюжетов). Не так давно Джонсон дебютировал в большом кино фильмом «S.W.A.T.», и дебютировал провально: эта ходульная производственная драма из жизни полицейского спецназа с кукольными…

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Lanchik 2 апреля 2015, 12:51
В принципе смотреть можно.Особенную радость доставляет,что осколки КГБ из ....стана доставляют столько хлопот президентской охране.А с каким фанатизмом люди с русскими фамилиями из .....стана пытаются убить его,наверное после убийства президента АМЕРИКИ в .....стане начнется совсем другая жизнь.

Президент просто душка хоть и с "рогами".Днем и ночью думает о благе страны и своем имидже.Даже с женой не спит.С Ким Бессинджер!!!Этот идиот достоин смерти ✊

Майкл Дуглас тоже неплох,особенно когда ему не надо бегать."Работу мысли" он изображает неплохо и даже круговая подтяжка лица ему в этом не мешает.

Незатейливый фильмец.За это и любим Голливуд.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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