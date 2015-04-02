Кларк Джонсон, прежде чем поставить «Охранника», пробавлялся на ниве режиссуры в основном телесериалами (хотя, между прочим, он входил в число тех, кто приложил руку к блистательному канадско-американскому проекту Welcome to Paradox, могущему служить образцом философского осмысления ряда известных фантастических сюжетов). Не так давно Джонсон дебютировал в большом кино фильмом «S.W.A.T.», и дебютировал провально: эта ходульная производственная драма из жизни полицейского спецназа с кукольными…
Президент просто душка хоть и с "рогами".Днем и ночью думает о благе страны и своем имидже.Даже с женой не спит.С Ким Бессинджер!!!Этот идиот достоин смерти ✊
Майкл Дуглас тоже неплох,особенно когда ему не надо бегать."Работу мысли" он изображает неплохо и даже круговая подтяжка лица ему в этом не мешает.
Незатейливый фильмец.За это и любим Голливуд.
Авторизация по e-mail