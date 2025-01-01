Меню
Фильмы
Большое смелое красивое приключение
Кадры из фильма «Большое смелое красивое приключение»
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Это энергичный тест! Проверьте, хорошо ли вы помните крылатые фразы из «Афони»
Не только «Игра престолов» рубила головы: 4 культовых сериала, где совсем не щадили главных героев
Это не Мерри и не Пиппин: Толкин назвал самого бесполезного члена Братства — зрители с ним не согласятся
Как зовут Ксан-Ксаныча и Доцента? Тест на знание имен героев «Девчат» и «Джентльменов удачи»
Имя ему Смерть: скольких людей убил Джон Уик за 5 фильмов, его успехам позавидовал бы даже Танос
Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»
Всего три эпизода на четыре с половиной часа: мой обзор на старый Sci-Fi с идеальным сюжетом — у него «списывали» создатели Control
«Аватар» — всего лишь ремейк: Мартин не любит самый кассовый Sci-Fi всех времен (признает, что есть фильм лучше)
В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично
Огонь и свадьба: лучшие серии «Игры престолов» по версии Мартина — приятно пересматривать даже спустя годы
Обычный зритель видит аномалию, азиаты — намек на сиквел: сцену после титров в «Выход 8» поняли только японцы
