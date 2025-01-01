Это энергичный тест! Проверьте, хорошо ли вы помните крылатые фразы из «Афони»

Не только «Игра престолов» рубила головы: 4 культовых сериала, где совсем не щадили главных героев

Это не Мерри и не Пиппин: Толкин назвал самого бесполезного члена Братства — зрители с ним не согласятся

Как зовут Ксан-Ксаныча и Доцента? Тест на знание имен героев «Девчат» и «Джентльменов удачи»

Имя ему Смерть: скольких людей убил Джон Уик за 5 фильмов, его успехам позавидовал бы даже Танос

Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»

Всего три эпизода на четыре с половиной часа: мой обзор на старый Sci-Fi с идеальным сюжетом — у него «списывали» создатели Control

«Аватар» — всего лишь ремейк: Мартин не любит самый кассовый Sci-Fi всех времен (признает, что есть фильм лучше)

В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично

Огонь и свадьба: лучшие серии «Игры престолов» по версии Мартина — приятно пересматривать даже спустя годы