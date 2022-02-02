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Дата рождения
1 января 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Биография Когонада
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Фильмография Когонада
После Янга
фантастика, драма
2021, США
7.0
Колумбус
драма
2017, США
7.0
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2 февраля 2022 12:11
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