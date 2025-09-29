Топ-5 фильмов, где можно увидеть Марину Кравец

Сейчас актриса активно участвует в новом сезоне музыкального шоу «Ярче звезд» на ТНТ, где демонстрирует не только сценический талант, но и умение работать в команде, перевоплощаясь в разных артистов. В этом материале мы вспомним самые яркие работы Марины Кравец.
Невероятные приключения Шурика (2025)
Фильм-приключение, в котором Марина Кравец воплотит новый образ в динамичных сценах и комедийных ситуациях. Зрители смогут оценить свежую энергетику, которую она привнесет в культовую историю.
Небриллиантовая рука (2024)
Современная интерпретация культовой комедии, где Марина вновь проявила свое чувство юмора и умение играть на контрастах. Ее персонаж оказался не только смешным, но и удивительно живым, что придало фильму свежую динамику.
Демис и Марина (сериал, 2024)
Совместный сериал, где Марина раскрыла драматическую сторону своего таланта. Персонаж оказался сложным, противоречивым и эмоционально насыщенным, что позволило актрисе показать глубину игры.
Иван Васильевич меняет всё. Режиссерская версия (2023)
Культовый фильм, в котором Марина появлялась в одной из запоминающихся ролей. Ее участие добавило проекту легкости и харизмы, а сцены с ее участием остаются любимыми у зрителей.
СамоИрония судьбы (2022)
Современная адаптация классического произведения, где Марина продемонстрировала комедийный талант, сохранив при этом тепло и человечность образа. Ее игра сделала сериал особенно привлекательным для широкой аудитории.
Смотрите третий сезон музыкального шоу перевоплощений «Ярче звезд» на ТНТ!