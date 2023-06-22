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Киноафиша Новости Обреченный на смерть детектив совершает подвиг в дублированном трейлере боевика «Время расплаты»

Обреченный на смерть детектив совершает подвиг в дублированном трейлере боевика «Время расплаты»

22 июня 2023 15:40
Обреченный на смерть детектив совершает подвиг в дублированном трейлере боевика «Время расплаты»

В фильме сыграли Мэл Гибсон, Доминик Перселл и Кейт Босворт.

В сети появился дублированный трейлер напряженного криминального боевика о коррупции «Время расплаты», вдохновленного реальными событиями. Главные роли в картине сыграли звезда сериала «Побег» Доминик Перселл и лауреат премии «Оскар» Мэл Гибсон.

Главный герой — брутальный детектив Том Моран (Перселл), которому нечего терять. Из-за диагностированной смертельной болезни он намерен уйти в отставку с максимальной выгодой для своих родных. Офицер хочет погибнуть на службе, чтобы и его жена и сын получили от правительства солидную материальную компенсацию. Пытаясь подстроить собственную смерть, он связывается с очень опасными людьми. Дело идет не так, как планировал Том, из-за чего он невольно вовлекается в еще более крупный заговор. Выясняется, что не он единственный использует систему в личных целях. По схожей «грязной» формуле действует и верхушка полицейского департамента. Оказавшись в безвыходной ситуации, перед смертью Том решает сделать нечто по-настоящему важное для города и закона — вывести всех коррупционеров на чистую воду.

В остальной актерский состав вошли Кейт Босворт («Двадцать одно») и Ник Стал («Терминатор 3: Восстание машин»), а также Расселл Ричардсон, Ариэль Рэйсин, Джон Линдстрем, Эрик Вальдес и Джон Кассини. Постановщиком выступил Майкл Обловитц («Фрэнк и Ава», «Эксперимент Ганцфельда»). Сценарий он написал в соавторстве с Майклом Кэйчеком.

«Время расплаты» стартует в российском прокате ровно через неделю — 29 июня.

Фото: Lionsgate
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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