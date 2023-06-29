В российский прокат выходит новый боевик с Мэлом Гибсоном «Время расплаты»

Фильм повествует о неизлечимо больном полицейском, решившем умереть на службе, чтобы достойно окончить свою жизнь.

Сегодня, 29 июня, в российский прокат выходит криминальный боевик «Время расплаты».

В центре сюжета — отчаянный детектив Том Морган (Доминик Перселл), который узнает о том, что болен неизлечимой формой рака. Не желая быть обузой для своей семьи, герой решает уйти из жизни самым достойным способом — погибнуть на службе, тем самым обеспечив родных большими государственными выплатами. Он связывается с опасными людьми, чтобы подстроить собственную гибель. Но этот шаг приводит лишь к тому, что Морган впутывается в куда более глубокий заговор: детектив вскрывает масштабную теневую схему, связанную с самой верхушкой полицейского управления. Решив совершить достойный поступок под конец жизни, Том берется за уничтожение криминальной заразы, поразившей его город.

Помимо Перселла, главные роли в фильме исполнили Мэл Гибсон, а также номинанты на премию «Сатурн» Кейт Босворт («Возвращение Супермена») и Ник Стал («Карнавал»). Постановщиком картины выступил Майкл Обловитц, наиболее известный по драме «Гори все огнем» и экшен-фильму «Иностранец».