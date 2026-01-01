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Фильмография
Эрик Валдез
Erik Valdez
Киноафиша
Персоны
Эрик Валдез
Эрик Валдез
Erik Valdez
Дата рождения
26 августа 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.8
Супермен и Лоис
(2021)
7.6
Грейсленд
(2013)
6.7
Путешествие к тебе
(2025)
Фильмография Эрик Валдез
6.7
Путешествие к тебе
Journey to You
мелодрама
2025, Канада
4.6
Время расплаты
Informant
триллер
2023, США
Смотреть трейлер
7.8
Супермен и Лоис
драма, боевик, фантастика
2021, США
5.1
Морпехи 3: В осаде
Jarhead 3: The Siege
боевик, драма, военный
2016, США
7.6
Грейсленд
драма, боевик, криминал
2013, США
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