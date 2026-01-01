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Эрик Валдез
Эрик Валдез Erik Valdez
Киноафиша Персоны Эрик Валдез

Эрик Валдез

Erik Valdez

Дата рождения
26 августа 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Супермен и Лоис 7.8
Супермен и Лоис (2021)
Грейсленд 7.6
Грейсленд (2013)
Путешествие к тебе 6.7
Путешествие к тебе (2025)

Фильмография Эрик Валдез

Путешествие к тебе 6.7
Путешествие к тебе Journey to You
мелодрама 2025, Канада
Время расплаты 4.6
Время расплаты Informant
триллер 2023, США
Смотреть трейлер
Супермен и Лоис 7.8
Супермен и Лоис
драма, боевик, фантастика 2021, США
Морпехи 3: В осаде 5.1
Морпехи 3: В осаде Jarhead 3: The Siege
боевик, драма, военный 2016, США
Грейсленд 7.6
Грейсленд
драма, боевик, криминал 2013, США
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