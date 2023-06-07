Вышел трейлер боевика «Время расплаты» с Мэлом Гибсоном и Домиником Перселлом

Студия Lionsgate выпустила трейлер брутального экшен-триллера о коррупции «Время расплаты», вдохновленного реальными событиями. Главные роли в фильме сыграли двукратный обладатель премии «Оскар» Мэл Гибсон, звезда сериала «Побег» Доминик Перселл, а также Кейт Босворт («Двадцать одно») и Ник Стал («Терминатор 3: Восстание машин»).

В центре сюжета — два агента по борьбе с наркотиками, охотящихся на убийцу полицейских во время эпидемии крэка. Главный герой — смертельно больной детектив Том Моран (Перселл). Он привлекает напарника Майка Тортона (Стал) и подкупает информатора-наркомана в надежде инсценировать свою смерть при исполнении служебных обязанностей, чтобы его жена Анна (Босворт) и сын получили от правительства компенсацию. Однако ситуация выходит из-под контроля, так что действующие лица оказываются под пристальным вниманием подозрительного агента внутренних дел Кевина Хикки (Гибсон), что приводит к взрывному финалу.

Режиссером выступил Майкл Обловитц («Фрэнк и Ава», «Эксперимент Ганцфельда»). Сценарий он написал вместе с Майклом Кэйчеком. В актерский состав также вошли Ариэль Рэйсин, Расселл Ричардсон, Эрик Вальдес, Джон Кассини и Джон Линдстрем.

Российская премьера «Время расплаты» намечена на 29 июня.