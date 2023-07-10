Снова вместе: братья Коэн работают над новым совместным фильмом

В новом интервью для журнала Empire Итан Коэн подтвердил информацию о том, что он и его брат Джоэл занимаются разработкой своего нового совместного проекта. Он отметил, что работа над этим фильмом может иметь для него больший приоритет, чем съемки его следующей сольной картины.

Никакими подробностями предстоящей ленты постановщик делиться не стал. Ранее в сети ходили слухи, что братья Коэн планируют взяться за съемки фильма в жанре неонуар, однако эти сведения до сих пор не были подтверждены.

Братья Коэн — культовый режиссерский дуэт, наиболее известный по картинам «Большой Лебовски», «Старикам тут не место» и «Внутри Льюина Дэвиса». Последним их совместным проектом на данный момент является вестерн «Баллада Бастера Скраггса» (2018), после выпуска которого они приняли решение некоторое время поработать отдельно друг от друга. Джоэл занялся съемками драмы «Трагедия Макбета» (2021), а Итан — разработкой криминальной комедии «Красотки в бегах», премьера которой намечена на 22 сентября.

«Красотки в бегах» — фильм о подругах Джейми (Маргарет Куэлли) и Мариан (Джеральдин Вишванатан), арендовавших автомобиль, чтобы отправиться в путешествие до Таллахасси. По пути девушки неожиданно узнают, что в багажнике их машины хранится ценный предмет, принадлежащий могущественным мафиози. В том же интервью для Empire Итан Коэн подчеркнул, что эта картина не является его личным проектом, поскольку он написал сценарии в соавторстве со своей женой Тришей Кук, а также разделил с супругой режиссерские обязанности.