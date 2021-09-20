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Бини Фелдштейн
Бини Фелдштейн
Beanie Feldstein
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Бини Фелдштейн
Beanie Feldstein
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Дата рождения
24 июня 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
163 см
Биография Бини Фелдштейн
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Фильмография Бини Фелдштейн
Как создать девушку
комедия
2019, Великобритания
5.0
Женский мозг: Инструкция по применению
комедия
2018, США
5.0
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20 сентября 2021 11:26
Карикатура о политическом скандале: обзор на «Импичмент: Американская история преступлений» Райана Мерфи
Сара Полсон, Клайв Оуэн и Бини Фелдштейн в реконструкции главного политического секс-скандала.
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7 сентября 2021 15:14
Появился новый проморолик «Американской истории преступлений: Импичмент»
Главные роли в сериале сыграли Бини Фелдштейн, Клайв Оуэн и Сара Полсон.
Написать
25 августа 2021 16:34
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