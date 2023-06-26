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Вышел трейлер первого сольного фильма Итана Коэна «Красотки в бегах»

26 июня 2023 12:49
Вышел трейлер первого сольного фильма Итана Коэна «Красотки в бегах»

В дорожной криминальной комедии сыграли Маргарет Куэлли, Джеральдин Вишванатан, Педро Паскаль и Мэтт Дэймон.

Студия Focus Features выпустила дебютный трейлер авантюрного комедийного роуд-муви Итана Коэна «Красотки в бегах». Для создателя «Старикам тут не место», «Фарго» и «Большого Лебовски» это первый фильм, снятый без брата Джоэла. Главные роли в картине сыграли Маргарет Куэлли («Однажды в… Голливуде») и Джеральдин Вишванатан («Чудотворцы»).

В центре сюжета — раскованная и свободолюбивая Джейми (Куэлли), пытающаяся пережить расставание, и ее подруга Мэриан (Вишванатан), которой жизненно необходимо как-нибудь расслабиться. Надеясь начать все с чистого листа, героини вместе спонтанно отправляются в Таллахасси, однако на своем пути они сталкиваются с бандой неумелых преступников.

В остальной актерский состав вошли Бини Фелдштейн («Образование»), Колман Доминго («Эйфория»), Джои Злотник («Крушение»), Билл Кэмп («Ход королевы»), а также Педро Паскаль («Одни из нас») и Мэтт Дэймон («Air: Большой прыжок»). Сценарий Итан Коэн написал вместе со своей женой Тришей Кук.

Североамериканский релиз «Красоток в бегах» намечен на 22 сентября.

Фото: Wilson Webb / Working Title / Fo
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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