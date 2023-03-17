Роман Курцын становится свидетелем удивительных событий в трейлере комедии «Мальдивы подождут»

Компания «Наше кино» представила трейлер комедии «Мальдивы подождут». Центральные роли в фильме исполнили Роман Курцын («Любовники»), Полина Максимова («Чебурашка»), Роман Маякин («Конец света»), Яна Кошкина («Звоните ДиКаприо!») и Максим Лагашкин («Бедный олигарх»).

По сюжету, умелый вор Иван (Курцын) проникает в дом молодой успешной пары, Евы (Максимова) и Дениса (Маякин). Он собирается совершить очередную дерзкую кражу, но весь его план срывается из-за внезапного появления хозяев. Пока герой наблюдает за супругами из укрытия, те начинают выяснять отношения. Оказывается, что их брак трещит по швам из-за накопившихся обид и непонимания.

Денис заявляет Еве, что нашел новую любовь и вскоре собирается улететь с ней на отдых в теплые края. Тогда женщина решает бороться за свое семейное счастье до последнего, оглушает неверного мужа ударом по голове и берет его в заложники. Попав в паутину безвыходной ситуации, Иван, Ева и Денис неожиданно становятся участниками невероятного приключения.

Постановщиком картины является Анарио Мамедов, ранее работавший над сериалами «Последний аксель» и «Одно теплое слово». Сценарий написал Михаил Погосов («Приговоренный»).

Фильм «Мальдивы подождут» выйдет в российский прокат 20 апреля.