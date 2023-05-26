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Мальдивы подождут
Отзывы о фильме «Мальдивы подождут»
Мальдивы подождут
2023 / Россия
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6.8
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 3.7
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Юра Черников
26 мая 2023, 08:04
Оценка
Жду
26 мая 2023, 08:04
1
0
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Александр Шибанов
22 июня 2023, 21:25
Оценка
А я даже 8 баллов поставлю. Мне фильм понравился..
22 июня 2023, 21:25
1
0
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Александр Шибанов
22 июня 2023, 21:42
Оценка
Мне фильм "зашел", понравился. Ставлю 8 баллов.
22 июня 2023, 21:42
1
0
Ответить
jab.hutt
27 июня 2023, 10:21
Оценка
Самое худшее, что я видела в кинотеатре
27 июня 2023, 10:21
0
1
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Марина Пурахина (Щукина)
30 июня 2023, 23:22
Оценка
Понравился! Мораль правильная, от добра, добра не ищут. Когда рядом умная, красивая, успешная! И в сравнение тупенькая, с накаченными губками, скулами содержанка...
30 июня 2023, 23:22
1
0
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Юра Черников
1 июля 2023, 16:52
Оценка
Отличный фильм
1 июля 2023, 16:52
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
1 июля 2023, 18:22
в ответ на сообщение
Юра Черников от 1 июля 2023, 16:52
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
1 июля 2023, 18:22
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
1 июля 2023, 18:23
в ответ на сообщение
Марина Пурахина (Щукина) от 30 июня 2023, 23:22
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
1 июля 2023, 18:23
0
0
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Дмитрий Иванов
2 июля 2023, 10:56
Оценка
Самый дурацкий фильм за последнее время игра актёров никакая сюжет детский для чего он сделан вообще неизвестно зачем деньги тратились режиссёрская работа крайне слабая с полфильма ушли
2 июля 2023, 10:56
0
2
Ответить
Дмитрий Иванов
2 июля 2023, 10:57
Оценка
Зря потраченные деньги с полфильма ушли
2 июля 2023, 10:57
0
2
Ответить
Киноафиша.инфо
2 июля 2023, 14:50
в ответ на сообщение
Дмитрий Иванов от 2 июля 2023, 10:56
Добрый день! Спасибо за отзыв! Жаль, что фильм вам не понравился ☹️
2 июля 2023, 14:50
0
0
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nata_chuchu_nova
5 июля 2023, 20:24
Оценка
Нам очень-очень понравился фильм, мы весь фильм смеялись. Я горжусь, что у нас в России так могут смешно снимать кино. Режиссёр просто красавчик, молодец. Давно мы так не смеялись. Молодцы так держать. Рекомендую обязательно сходить на этот фильм и посмеяться. 😂😂
5 июля 2023, 20:24
0
1
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Киноафиша.инфо
6 июля 2023, 11:57
в ответ на сообщение
nata_chuchu_nova от 5 июля 2023, 20:24
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
6 июля 2023, 11:57
0
0
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Иван Иванов
9 июля 2023, 23:06
Оценка
Отличный фильм ,добрый позитивный !
С отличным актерским составом !
9 июля 2023, 23:06
0
0
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feldebalakina
12 июля 2023, 20:41
Оценка
Сюжет может и норм, но не доведён до ума. Мы с мужем ушли с фильма на 30 мин. Хотели насладиться фильмом, а а оконцовке чуть не уснули
12 июля 2023, 20:41
0
0
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Киноафиша.инфо
13 июля 2023, 12:00
в ответ на сообщение
feldebalakina от 12 июля 2023, 20:41
Добрый день! Спасибо за отзыв!
13 июля 2023, 12:00
0
0
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