Кевин Харт готовится к героическим подвигам в трейлере экшен-комедии «Крепкий Харт»

В 2020 году на уже закрытом стриминговом сервисе для мобильных устройств Quibi состоялась премьера многосерийной комедии «Крепкий Харт». Отличительной чертой проектов это платформы являлся укороченный хронометраж — продолжительность эпизодов сериалов не превышала 10 минут. По сути, это были полнометражные фильмы, разделенные на короткие сегменты. Теперь же короткометражное шоу с Кевином Хартом выйдет в формате полноценного фильма. Релиз состоится на Amazon Prime Video 24 февраля. Накануне стал доступен трейлер.

Вместе с Хартом в основной каст вошли Джон Траволта («Криминальное чтиво»), Натали Эммануэль («Игра престолов»), Джош Хартнетт («Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»), Жан Рено («Леон») и Милана Вайнтруб («Оборотни внутри»). Сценарий написал автор первых трех частей «Джона Уика» Дерек Колстад, а режиссурой занимался Эрик Аппель («Бруклин 9-9»).

В центре сюжета — голливудский актер Кевин Харт, который хочет стать звездой боевиков. Как раз в этот момент легендарный жанровый режиссер Клод Ван Де Вельде (Рено) предлагает ему роль мечты, но прежде протагонисту необходимо пройти обучение в специальной школе для звезд экшен-фильмов. Персональным тренером ведущего героя выступит безумный Рон Уилкокс (Траволта), а поможет Харту справляться с трудностями опытная и привлекательная наставница Джордана Кинг (Эммануэль).

В обозримом будущем на платформе Roku выйдет второй сезон «Крепкого Харта», в котором вместе с Хартом и Эммануэль появятся Джон Сина, Бен Шварц и Пола Пелл.