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Киноафиша Новости Кевин Харт готовится к героическим подвигам в трейлере экшен-комедии «Крепкий Харт»

Кевин Харт готовится к героическим подвигам в трейлере экшен-комедии «Крепкий Харт»

8 февраля 2023 15:59
Кевин Харт готовится к героическим подвигам в трейлере экшен-комедии «Крепкий Харт»

Это полнометражная версия одноименного сериала 2020 года.

В 2020 году на уже закрытом стриминговом сервисе для мобильных устройств Quibi состоялась премьера многосерийной комедии «Крепкий Харт». Отличительной чертой проектов это платформы являлся укороченный хронометраж — продолжительность эпизодов сериалов не превышала 10 минут. По сути, это были полнометражные фильмы, разделенные на короткие сегменты. Теперь же короткометражное шоу с Кевином Хартом выйдет в формате полноценного фильма. Релиз состоится на Amazon Prime Video 24 февраля. Накануне стал доступен трейлер.

Вместе с Хартом в основной каст вошли Джон Траволта («Криминальное чтиво»), Натали Эммануэль («Игра престолов»), Джош Хартнетт («Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»), Жан Рено («Леон») и Милана Вайнтруб («Оборотни внутри»). Сценарий написал автор первых трех частей «Джона Уика» Дерек Колстад, а режиссурой занимался Эрик Аппель («Бруклин 9-9»).

В центре сюжета — голливудский актер Кевин Харт, который хочет стать звездой боевиков. Как раз в этот момент легендарный жанровый режиссер Клод Ван Де Вельде (Рено) предлагает ему роль мечты, но прежде протагонисту необходимо пройти обучение в специальной школе для звезд экшен-фильмов. Персональным тренером ведущего героя выступит безумный Рон Уилкокс (Траволта), а поможет Харту справляться с трудностями опытная и привлекательная наставница Джордана Кинг (Эммануэль).

В обозримом будущем на платформе Roku выйдет второй сезон «Крепкого Харта», в котором вместе с Хартом и Эммануэль появятся Джон Сина, Бен Шварц и Пола Пелл.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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