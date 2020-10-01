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Маленькая рыбка
Little Fish
Маленькая рыбка, 2020
2020 / Канада
6.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2020
Премьера онлайн
5 февраля 2021
Премьера в мире
1 октября 2020
Возраст
16+
Режиссер
Чад Хэртиган
В ролях
Оливия Кук
Джек О’Коннелл
Рауль Кастильо
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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17 января 2022 13:21
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