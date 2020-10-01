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Маленькая рыбка
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Little Fish

Маленькая рыбка, 2020

2020 / Канада
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 5 февраля 2021
Премьера в мире 1 октября 2020
Возраст 16+
Режиссер
Чад Хэртиган
В ролях
Оливия Кук
Оливия Кук
Джек О’Коннелл
Джек О’Коннелл
Рауль Кастильо
Рауль Кастильо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маленькая рыбка 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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17 января 2022 13:21
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