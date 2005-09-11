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Леонард Коэн. Я твой мужчина Леонард Коэн. Я твой мужчина
Киноафиша Фильмы Леонард Коэн. Я твой мужчина
Leonard Cohen: I'm Your Man

Леонард Коэн. Я твой мужчина, 2005

2005 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Посвящение знаменитому канадскому писателю, поэту, композитору и исполнителю Леонарду Коэну. Жизнь этого человека неразрывно связана с его творчеством. Большую популярность Коэну принесло кино. Его песни звучат в таких фильмах, как «Прирожденные убийцы», «Птичка на проводе» и «Шрэк». Под сильнейшим влиянием Коэна выросло уже не одно поколение прекрасных музыкантов. Ник Кейв, Дайана Росс, Джо Кокер, Нил Даймонд записывали кавер-версии его треков, которые регулярно появлялись в радио- и телеэфире. Среди его звездных поклонников также числятся Стинг, Боно (U2), Питер Гэбриел, Элтон Джон, Мел Гибсон (ставший продюсером данного проекта) и многое другое. В его музыке и стихах столько любви, что хватило бы на весь земной шар…

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 11 сентября 2005
Премьера в мире 11 сентября 2005
Возраст 16+
Режиссер
Лиан Лунзон
В ролях
Леонард Коэн
Марта Вейнрайт
Бет Ортон
Джарвис Кокер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Леонард Коэн. Я твой мужчина 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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