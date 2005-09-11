Леонард Коэн. Я твой мужчина, 2005

Посвящение знаменитому канадскому писателю, поэту, композитору и исполнителю Леонарду Коэну. Жизнь этого человека неразрывно связана с его творчеством. Большую популярность Коэну принесло кино. Его песни звучат в таких фильмах, как «Прирожденные убийцы», «Птичка на проводе» и «Шрэк». Под сильнейшим влиянием Коэна выросло уже не одно поколение прекрасных музыкантов. Ник Кейв, Дайана Росс, Джо Кокер, Нил Даймонд записывали кавер-версии его треков, которые регулярно появлялись в радио- и телеэфире. Среди его звездных поклонников также числятся Стинг, Боно (U2), Питер Гэбриел, Элтон Джон, Мел Гибсон (ставший продюсером данного проекта) и многое другое. В его музыке и стихах столько любви, что хватило бы на весь земной шар…