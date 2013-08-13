David Bowie это, 2014

Долгожданная выставка "DAVID BOWIE IS" пройдёт в российских цифровых кинотеатрах в виде фильма! Дэвид Боуи - один из самых новаторских и влиятельных исполнителей современности. V&A дали беспрецедентный доступ к архивам Дэвида Боуи, чтобы курировать первую международную ретроспективу его удивительной карьеры . "David Bowie is" исследовали творческие процессы Боуи в качестве музыкального новатора и культурной иконы, отследили его меняющийся стиль и устойчивое изобретательство в течении пяти десятилетий.