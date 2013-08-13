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David Bowie это David Bowie это
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David Bowie is

David Bowie это, 2014

2014
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Долгожданная выставка "DAVID BOWIE IS" пройдёт в российских цифровых кинотеатрах в виде фильма! Дэвид Боуи - один из самых новаторских и влиятельных исполнителей современности. V&A дали беспрецедентный доступ к архивам Дэвида Боуи, чтобы курировать первую международную ретроспективу его удивительной карьеры . "David Bowie is" исследовали творческие процессы Боуи в качестве музыкального новатора и культурной иконы, отследили его меняющийся стиль и устойчивое изобретательство в течении пяти десятилетий.

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 13 августа 2013
Возраст 12+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Хэмиш Хэмилтон
В ролях
Дэвид Боуи
Дэвид Боуи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма David Bowie это 2 постера
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