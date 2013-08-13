David Bowie это, 2014

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о выходе в прокат О фильме Долгожданная выставка "DAVID BOWIE IS" пройдёт в российских цифровых кинотеатрах в виде фильма! Дэвид Боуи - один из самых новаторских и влиятельных исполнителей современности. V&A дали беспрецедентный доступ к архивам Дэвида Боуи, чтобы курировать первую международную ретроспективу его удивительной карьеры . "David Bowie is" исследовали творческие процессы Боуи в качестве музыкального новатора и культурной иконы, отследили его меняющийся стиль и устойчивое изобретательство в течении пяти десятилетий. Развернуть 7.6 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 1 час 35 минут Год выпуска 2014 Премьера в мире 13 августа 2013 Возраст 12+ Прокатчик НеваФильм Emotion Режиссер Хэмиш Хэмилтон В ролях Дэвид Боуи Все актеры и съемочная группа 2 постера

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