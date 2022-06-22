Джордж Майкл: Свобода. Режиссерская версия, 2018

Фильм George Michael Freedom Uncut фокусируется на периоде становления в жизни и карьере знаменитого лауреата премии Grammy®, до и после создания его знаменитого бестселлера Listen Without Prejudice Vol. 1, а также на последующем печально известном скандальном судебном разбирательстве с его звукозаписывающей студией. Фильм расскажет и личной трагедии артиста – смерти его первой любви, Ансельмо Фелеппы. Закадровый текст документального фильма, снятого ещё до безвременной кончины Джорджа Майкла в 2016 году, читает сам певец, который принимал активное участие в создании этой картины, ставшей его последней работой.