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Джордж Майкл: Свобода. Режиссерская версия Джордж Майкл: Свобода. Режиссерская версия
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George Michael Freedom: The Director's Cut

Джордж Майкл: Свобода. Режиссерская версия, 2018

2018 / Великобритания
8.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
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О фильме

Фильм George Michael Freedom Uncut фокусируется на периоде становления в жизни и карьере знаменитого лауреата премии Grammy®, до и после создания его знаменитого бестселлера Listen Without Prejudice Vol. 1, а также на последующем печально известном скандальном судебном разбирательстве с его звукозаписывающей студией. Фильм расскажет и личной трагедии артиста – смерти его первой любви, Ансельмо Фелеппы. Закадровый текст документального фильма, снятого ещё до безвременной кончины Джорджа Майкла в 2016 году, читает сам певец, который принимал активное участие в создании этой картины, ставшей его последней работой.

8.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 22 июня 2022
Режиссер
Джордж Майкл
В ролях
Джордж Майкл
Синди Кроуфорд
Жан-Поль Готье
Жан-Поль Готье
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джордж Майкл: Свобода. Режиссерская версия 1 постер
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