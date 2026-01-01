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Фильмография
Мирей Перье
Mireille Perrier
Киноафиша
Персоны
Мирей Перье
Мирей Перье
Mireille Perrier
Дата рождения
14 ноября 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.6
Дурная кровь
(1986)
Билеты
7.4
Тото-герой
(1991)
6.9
Парень встречает девушку
(1984)
Фильмография Мирей Перье
6.9
Посторонний
L'étranger
криминал, драма
2025, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
6.6
Грани любви
Les enfants des autres
комедия, драма
2022, Франция
Смотреть трейлер
6.7
Камилла
Camille
биография, драма
2019, Франция
6.8
Три часа на побег
À bout portant
боевик, триллер
2010, Франция
7.4
Тото-герой
Toto le héros
драма
1991, Бельгия / Франция / Германия
7.6
Дурная кровь
Bad blood / Mauvais sang
драма
1986, Франция
Смотреть трейлер
Билеты
6.9
Парень встречает девушку
Boy Meets Girl
драма, мелодрама
1984, Франция
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