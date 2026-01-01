Джон Седли родился с обезображенным лицом, и это вкупе с тяжелым детством предопределило его судьбу — он стал преступником. Во время вооруженного ограбления он и его друг Майки оказались обманутым партнерами. Майки был убит, а Джони пошел в тюрьму, но никого не заложил, рассчитывая выйти на свободу и отомстить. В тюрьме он при помощи гуманного чернокожего хирурга получает новое, очень даже симпатичное и обаятельное лицо Микки Рурка, и со временем его отпускают по амнистии. Он начинает опасную игру, чтобы поквитаться с предателями.