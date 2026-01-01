Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дом, который построил Джек» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Красавчик Джонни

, 1989
Johnny Handsome
США / криминал, триллер, драма / 18+
О фильме

Джон Седли родился с обезображенным лицом, и это вкупе с тяжелым детством предопределило его судьбу — он стал преступником. Во время вооруженного ограбления он и его друг Майки оказались обманутым партнерами. Майки был убит, а Джони пошел в тюрьму, но никого не заложил, рассчитывая выйти на свободу и отомстить. В тюрьме он при помощи гуманного чернокожего хирурга получает новое, очень даже симпатичное и обаятельное лицо Микки Рурка, и со временем его отпускают по амнистии. Он начинает опасную игру, чтобы поквитаться с предателями.

В ролях

Микки Рурк
Эллен Баркин
Элизабет МакГоверн
Морган Фриман
Форест Уитакер
Лэнс Хенриксен
Режиссер Уолтер Хилл
Сценарист Джон Гуди, Кен Фридман
Композитор Рай Кудер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1989
Премьера в мире 12 сентября 1989
Дата выхода
12 сентября 1989 Россия 18+
22 февраля 1990 Германия
14 декабря 1989 Греция
15 июня 1990 Ирландия 15
12 сентября 1989 Казахстан
12 сентября 1989 США
12 сентября 1989 Украина
26 января 1990 Южная Корея 18
3 ноября 1989 Япония
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $7 237 794
Производство Carolco Pictures, The Guber-Peters Company
Где посмотреть ОККО
Другие названия
Johnny Handsome, Un rostro sin pasado, Johnny Handsome - Der schöne Johnny, Красавчик Джонни, Džonis Gražuolis, Johnny Belle Gueule, Johnny Belle-gueule, Johnny el Guapo, Johnny Handsome - kasvoton, Johnny Handsome -Kasvoton, Johnny il bello, Johnny Przystojniak, Johnny, a jóarcú, O oraios Johnny, Smukke Johnny, Um Rosto sem Passado, Yakışıklı Johnny, Ο ωραίος Τζόνι, Джони Красавеца, Красунчик Джонні, Лепи Џони, ジョニー・ハンサム

Оцените 11 голосов
6.1 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Похожие фильмы онлайн

Красная жара
 
Дворец
 
Контракт
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Красавчик Джонни

Перекресток
Перекресток драма
1986, США
6.0
Улицы в огне
Улицы в огне боевик, драма, мелодрама, триллер, криминал
1984, США
6.0
Год Дракона
Год Дракона боевик, криминал, драма
1985, США
6.0
Скачущие издалека
Скачущие издалека вестерн, биография, криминал
1980, США
6.0
Дикий Билл
Дикий Билл боевик, биография, вестерн
1995, США
5.0
Чужая территория
Чужая территория боевик, триллер
1992, США
6.0
Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо
Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо триллер, боевик, драма, вестерн
1991, США
6.0
Пьянь
Пьянь мелодрама, комедия, драма
1987, США
7.0
Красная жара
Красная жара комедия, триллер, криминал, боевик
1988, США
6.0
Колыбельная для Пи
Колыбельная для Пи драма
2010, Франция / Канада
6.0
Дневник наемного убийцы
Дневник наемного убийцы криминал, драма, триллер
1991, США
5.0
Дворец
Дворец драма
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша
5.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Петрушка
Петрушка
2026, Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Гуру
Гуру
2025, Франция, триллер
Толстяк Юзи
Толстяк Юзи
2025, Китай / Иран, анимация
Королек моей любви
Королек моей любви
2026, Россия / Индия, комедия, мюзикл
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Омар Хайям одной фразой объяснил, почему мужчины изменяют женам: причина всегда одна
Всего 3 вопроса, которые помогут определить, кто перед вами: не зря Ахматова спрашивала: «Чай или кофе?»
3 книги, которые стоит прочитать каждому: не занудные и не поучительные — но оставят послевкусие
Обожали «Приключения Буратино» в детстве? Спорим, вы не знали, что у героя сперва был мрачный финал – история просто обрывалась
5 мини-детективов отвлекут от тоски по «Невскому» и «Первому отделу»: так затягивают, что хочется смотреть залпом
Необычный «подводный» ужастик включил от нечего делать, но «через час забыл про всё на свете»: смотреть фоном было ошибкой
Только один российский актёр получал главную награду в Каннах: для россиян фильм – «очевидный перебор» и «снято для Запада»
Полюбили «Первый отдел» за крутой тандем? Тогда зайдет и этот детектив-«матрешка» от НТВ — одна тайна всегда сменяет другую
20 лет прятали от зрителей этот советский фильм с Высоцким — актеры стояли за него горой, но их никто не послушал
Финита ля комедия: Marvel отправляет одного из самых хайповых героев на скамейку запасных
«Шашлык женских рук не терпит», а вот тест – очень даже: вспомните 5 фильмов СССР по цитатам про это блюдо
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше