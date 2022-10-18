Наша рецензия

Известный в Америке охотник за головами берется за новое и опасное задание. Ему нужно пересечь границу Мексики и отыскать там солдата-дезертира, который украл жену крупного бизнесмена. Там творится еще большее беззаконие, чем в штате Техас. Эта область находится под управлением местного бандита-бизнесмена. Он держит людей в страхе и почти подчинил себе местную полицию. В этих местах жизнь принадлежит тем, у кого есть сила, влияние и реакция, чтобы успеть достать револьвер первым. Но знакомство…