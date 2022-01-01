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Гай Бернет
Гай Бернет Guy Burnet
Киноафиша Персоны Гай Бернет

Гай Бернет

Guy Burnet

Дата рождения
8 августа 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лондон, Великобритания

Популярные фильмы

Мордекай
Мордекай (2015)
7.8
Эпоха героев
Эпоха героев (2010)
6
Умереть за доллар
Умереть за доллар (2022)
5.6842103
Фильмография Гай Бернет
Жанр
Год
Все 5 Фильмы 5 Актер 5
Призраки прошлого
Призраки прошлого
Bed Rest
ужасы 2022, США
Умереть за доллар 5.7
Умереть за доллар
Dead for A Dollar
триллер, вестерн 2022, Канада
Билеты
Эшер 5.4
Эшер
Asher
боевик, триллер, драма 2018, США
Смотреть за 1 ₽
Мордекай 7.8
Мордекай
Mortdecai
комедия, боевик, криминал 2015, США
Смотреть за 1 ₽
Эпоха героев 6
Эпоха героев
Age of Heroes
военный 2010, Великобритания
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