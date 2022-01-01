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О персоне
Фильмография
Гай Бернет
Guy Burnet
Киноафиша
Персоны
Гай Бернет
Гай Бернет
Guy Burnet
Дата рождения
8 августа 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лондон, Великобритания
Популярные фильмы
Мордекай
(2015)
7.8
Эпоха героев
(2010)
6
Умереть за доллар
(2022)
5.6842103
Фильмография Гай Бернет
Жанр
Все
Боевик
Вестерн
Военный
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Ужасы
Год
Все
2022
2018
2015
2010
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
Призраки прошлого
Bed Rest
ужасы
2022, США
5.7
Умереть за доллар
Dead for A Dollar
триллер, вестерн
2022, Канада
Билеты
5.4
Эшер
Asher
боевик, триллер, драма
2018, США
Смотреть за 1 ₽
7.8
Мордекай
Mortdecai
комедия, боевик, криминал
2015, США
Смотреть за 1 ₽
6
Эпоха героев
Age of Heroes
военный
2010, Великобритания
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