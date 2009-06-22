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Днепровский рубеж
Dneprovskiy rubezh
Днепровский рубеж, 2009
2009 / Беларусь
6.6
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Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
боевик
приключения
исторический
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6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
2 часа 10 минут
Год выпуска
2009
Премьера в мире
22 июня 2009
Режиссер
Денис Скворцов
В ролях
Игорь Денисов
Святослав Астрамович
Анна Горшкова
Ксения Князева
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