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Игорь Денисов
Игорь Денисов
Igor Denisov
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Фильмография
Игорь Денисов
Igor Denisov
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Карьера
Актер
Биография Игоря Денисова
Родился 25 июня 1959 года. Минск, СССР (Беларусь).
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Фильмография Игоря Денисова
Тень врага
военный
2017, Беларусь
4.0
Не говори мне «Прощай!»
мелодрама
2016, Россия
0.0
Чужое лицо
мелодрама
2015, Россия
5.0
Нарочно не придумаешь
мелодрама
2013, Беларусь
5.0
Бабу
драма, криминал
2013, Беларусь / Азербайджан
0.0
Ищите маму
мелодрама
2012, Россия
6.0
Днепровский рубеж
боевик, приключения, исторический
2009, Беларусь
6.0
Оккупация. Мистерии
триллер, драма
2004, Россия
4.0
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