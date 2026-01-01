Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Близко 2022

Оскар 2023 Оскар 2023
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Каннский кинофестиваль 2022 Каннский кинофестиваль 2022
Главный приз фестиваля
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
 Квир-пальма
Номинант
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
