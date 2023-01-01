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Киноафиша Фильмы Близко Близко, 2022: актеры и роли
Close Близко 2022 / Бельгия / Нидерланды / Франция
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17 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Близко, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лукас Донт Лукас Донт Lukas Dhont
В ролях
Эмили Декьенн Эмили Декьенн Émilie Dequenne Леа Дрюкер Леа Дрюкер Léa Drucker Кевин Янссенс Кевин Янссенс Kevin Janssens Иден Дамбрин Иден Дамбрин Eden Dambrine Густав Де Вале Густав Де Вале Gustav De Waele
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