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Медовый месяц в Згеже
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Lune de miel... à Zgierz

Медовый месяц в Згеже, 2018

2018 / Франция
5.9 Оцените
12 голосов
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О фильме

Анна и Адам — молодые парижане с еврейскими корнями - отправляются в путешествие по Польше. Первым делом они собираются посетить торжественную церемонию, организованную в память об уничтоженном еврейской местечке, в котором родился дед Адама. Сам Адам не слишком воодушевлен этой идеей, но надеется, что путешествие станет отличным поводом, чтобы провести много времени вдвоем, подальше от своего крикливого первенца. Анна - наоборот, крайне взволнована идеей возвращения к корням. Она надеется найти в Польше своих потерянных родственников, которые могут пролить свет на некоторые семейные тайны... Элиз Отценбергер

5.9 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 24 августа 2018
Возраст 16+
Режиссер
Элиз Отценбергер
В ролях
Жюдит Шемла
Жюдит Шемла
Артур Игуаль
Брижит Роюан
Брижит Роюан
Изабель Канделье
Изабель Канделье
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Медовый месяц в Згеже 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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24 апреля 2019 19:08
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