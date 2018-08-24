Медовый месяц в Згеже, 2018

Анна и Адам — молодые парижане с еврейскими корнями - отправляются в путешествие по Польше. Первым делом они собираются посетить торжественную церемонию, организованную в память об уничтоженном еврейской местечке, в котором родился дед Адама. Сам Адам не слишком воодушевлен этой идеей, но надеется, что путешествие станет отличным поводом, чтобы провести много времени вдвоем, подальше от своего крикливого первенца. Анна - наоборот, крайне взволнована идеей возвращения к корням. Она надеется найти в Польше своих потерянных родственников, которые могут пролить свет на некоторые семейные тайны... Элиз Отценбергер