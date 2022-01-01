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Джанни Капальди
Джанни Капальди
Gianni Capaldi
О персоне
Фильмография
Джанни Капальди
Gianni Capaldi
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Дата рождения
1 января 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Мотеруэлл, Великобритания
Биография Джанни Капальди
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Фильмография Джанни Капальди
Отряд «Призрак»
боевик, криминал, драма
2022, США
4.0
Коммандо
боевик, триллер
2022, США
3.0
Укус
комедия, криминал, ужасы
2015, США
4.0
Некая справедливость
боевик
2014, США
4.0
Кровь искупления
боевик, криминал, драма
2013, США
4.0
Гонка
криминал, боевик, драма
2013, США
4.0
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