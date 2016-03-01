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Постер фильма Боевой механизм
3.7
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3.7

Боевой механизм

, 2016
Swap
США / боевик, фантастика, триллер / 18+
Постер фильма Боевой механизм
3.7

О фильме

Ближайшее будущее, биотехнологии достигли достаточного уровня, чтобы интегрировать воедино человеческую плоть и боевую роботизированную броню. В секретных лабораториях созданы первые, практически непобедимые, солдаты-киборги. Полицейский детектив, расследуя убийство своего сына - жертвы теракта, решает перепрограммировать киборгов и направить их против виновной террористической группировки. Однако, вирус, которым он заражает командную систему биороботов, превращает их в безжалостных убийц всего живого вокруг.

В ролях

Джонни Месснер
Джонни Месснер
Detective Walker
Том Сайзмор
Том Сайзмор
Kyle Norris
Микки Рурк
Микки Рурк
Professor Clarence Peterson
Тейлор Коул
Angela Walker
Джон Фу
Victor
Майкл Паре
Майкл Паре
Captain Doug Rice
Chris Damon
Chris Downey
Cullen G. Chambers
Detective Phil Ross
Тимоти Вудворд мл.
Тимоти Вудворд мл.
Jack Simon
Джон Лафлин
Richard Morgan
Режиссер Тимоти Вудворд мл.
Сценарист Sean Ryan
Композитор Sid De La Cruz
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 1 марта 2016
Премьера в мире 1 марта 2016
Бюджет $22 400 000
Сборы в мире $10 857
Производство Status Media & Entertainment, Puppy Entertainment
Другие названия
Weaponized, Swap, Perfektní voják, Proyecto Swap, Robo Sway, Takas, Tudatalatti hadviselés, Боеви механизъм, Боевой механизм, バトルスティール, וופנייזד, 机器人病毒危机, 殺戮兵器

Рейтинг фильма

3.7
Оцените 10 голосов
3.5 IMDb
Обновлено 5 мая 2025

Отзывы о фильме

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