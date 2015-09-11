Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Забытое
4.1
Киноафиша Фильмы Забытое
4.1

Забытое

, 2015
4Got10
США / боевик, криминал, триллер / 18+
Постер фильма Забытое
4.1

О фильме

Брайан Барнс просыпается в пустыне. Он ранен и без памяти, и не понимает, почему его окружают восемь трупов, фургон с четырьмя миллионами наличными и еще один фургон с кокаином. Брайана преследует не только пресловутый наркобарон Дэнни Перес, который отчаянно хочет вернуть обратно свои деньги, но и агент Рукер, а также коррумпированный шериф Олсон, который не остановится ни перед чем, чтобы заполучить деньги. Чем больше Брайан вспоминает о прошлом, тем меньше он хочет знать о том, кто он на самом деле.

В ролях

Джонни Месснер
Джонни Месснер
Brian Barns
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Bob Rooker
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
Mateo Perez
Вивика А. Фокс
Вивика А. Фокс
Imani Cole
Майкл Паре
Майкл Паре
Sheriff Olson
Наташа Мальте
Наташа Мальте
Christine
Джон Лафлин
Howard
Энджелл Конвелл
Agent Taylor
Michael Long
Samuel Perez
Клемент Тинадж
Detective
Режиссер Тимоти Вудворд мл.
Сценарист Sean Ryan
Композитор Sid De La Cruz
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 2 декабря 2015
Премьера в мире 11 сентября 2015
Дата выхода
26 мая 2016 Бразилия 16
11 сентября 2015 США PG-13
MPAA PG-13
Сборы в мире $43 798
Производство Status Media & Entertainment, Puppy Entertainment
Другие названия
4Got10, The Good, the Bad, and the Dead, A jó, a rossz és a halott, Cei buni, cei răi şi cei morţi, Dobry, zły i martwy, Forgotten, Hea halb ja surnud, Il buono, il brutto e il morto, İyi, Kötü ve Ölü, Los olvidados, Os Esquecidos, The Good, the Bad and the Dead, Забытое, Хороший, поганий, мертвий, アルティメット・エージェント, 喋血殺陣, Os Esquecidos (2015), נשכח

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
Обновлено 10 марта 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Забытое

Американское насилие
Американское насилие триллер, драма, криминал
2016, США
4.0
Боевой механизм
Боевой механизм боевик, фантастика, триллер
2016, США
3.0
Детектив Найт: Мерзавец
Детектив Найт: Мерзавец боевик, триллер
2022, США
3.0
Вендетта. Банды Атланты
Вендетта. Банды Атланты боевик, триллер
2022, США
4.0
Детектив Найт: Искупление
Детектив Найт: Искупление боевик, триллер
2022, США
5.0
Последний наемник
Последний наемник боевик, комедия
2021, Франция
5.0
Чёрная пятница
Чёрная пятница комедия, ужасы
2021, США
4.0
Бесконечная ночь
Бесконечная ночь боевик, криминал, драма
2019, Италия / США
3.0
Три икса: Мировое господство
Три икса: Мировое господство боевик
2017, США
5.0
Осечка
Осечка ужасы
2017, США
3.0
Код Каина
Код Каина драма, боевик, триллер
2015, Беларусь
4.0
Бриллиантовые псы
Бриллиантовые псы боевик, приключения
2007, Канада
4.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Вот зачем перед стиркой я всегда солю носки: выглядит странно, но грязь с пяток сама отходит
Урожай ягод у меня больше не пропадает зря: за минуту делаю вкусняшку, которая скрасит и мясо, и сырники
Осень, осень, ну давай у теста спросим: выберите картинку — и узнайте, что ждет вас в ближайшие три месяца
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше