Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Забытое Забытое
Киноафиша Фильмы Забытое
4Got10

Забытое, 2015

2015 / США
4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Брайан Барнс просыпается в пустыне. Он ранен и без памяти, и не понимает, почему его окружают восемь трупов, фургон с четырьмя миллионами наличными и еще один фургон с кокаином. Брайана преследует не только пресловутый наркобарон Дэнни Перес, который отчаянно хочет вернуть обратно свои деньги, но и агент Рукер, а также коррумпированный шериф Олсон, который не остановится ни перед чем, чтобы заполучить деньги. Чем больше Брайан вспоминает о прошлом, тем меньше он хочет знать о том, кто он на самом деле.

4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2015
Возраст 18+
Режиссер
Тимоти Вудворд мл.
Тимоти Вудворд мл.
В ролях
Джонни Месснер
Джонни Месснер
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
Вивика А. Фокс
Вивика А. Фокс
Майкл Паре
Майкл Паре
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Забытое 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Забытое смотреть онлайн

Забытое
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Приложение киноафиши