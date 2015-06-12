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Кровная месть
Vendetta
Кровная месть, 2015
2015 / США
4.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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Жанр:
боевик
драма
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4.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2015
Премьера онлайн
26 декабря 2015
Премьера в мире
12 июня 2015
Режиссер
Джен Соска
В ролях
Майкл Эклунд
Бен Холлингсворт
Дин Кэйн
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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