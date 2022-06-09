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Из-за местной банды бывший морпех Уильям Дункан теряет дочь, которая уже выбирала будущий колледж. Судебная система и полиция не могут обеспечить должного правосудия. Единственным свидетелем является Дункан, но его показания не получается назвать достоверными из-за шокового состояния. Он не может просто смотреть, как убийца остается безнаказанным, и решает сам покарать виновного. Но, вступая на дорогу мести, Дункан развязывает настоящую бойню. Нужно только достать больше оружия, ведь это…