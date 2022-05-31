«Вендетта. Банды Атланты»: Рецензия Киноафиши

Из-за местной банды бывший морпех Уильям Дункан теряет дочь, которая уже выбирала будущий колледж. Судебная система и полиция не могут обеспечить должного правосудия. Единственным свидетелем является Дункан, но его показания не получается назвать достоверными из-за шокового состояния. Он не может просто смотреть, как убийца остается безнаказанным, и решает сам покарать виновного. Но, вступая на дорогу мести, Дункан развязывает настоящую бойню. Нужно только достать больше оружия, ведь это противостояние закончится лишь со смертью последнего бандита.

«Вендетта. Банды Атланты» выглядит как полная противоположность «Джона Уика». Похожая завязка лишена даже намека на абсурд, каждый убитый противник становится настоящей проблемой, местная мафия — простая кучка бандитов, а главный герой выглядит двухметровым шкафом, но все равно не оказывается всесильным Рэмбо и часто получает по лицу. Такой подход создает хотя бы отдаленное ощущение реализма и правдоподобности происходящего. Просто бывший морпех, ослепленный местью и злостью, выходит бить местную шпану, возглавляемую суровым Брюсом Уиллисом.

Вендетта. Банды Атланты

Это позволяет не обращать большого внимания на сюжетные пробелы. Не до конца понятен лишь выбор жертвы бандитов в самом начале, но, возможно, перед нами банальный элемент случайности. Герои просто оказались не в то время и не в том месте. Все остальное ложится в канву ослепляющей ярости. Бывший морпех не придумывает идеальных и хитрых планов, а сразу берет в руки ствол побольше, биту покрепче и обезболивающие посильнее, чтобы точно увеличить свои статистические шансы на выживание. Главным оружием становятся старые навыки и жгучее желание увидеть трупы врагов. Здесь у героя просыпается капля эмпатии, и он позволяет им выбрать формат похорон, которые могут проходить с закрытым или открытым гробом.

Изредка в кадр входит сам Брюс Уиллис, напоминающий восковую фигуру. Но после официального объявления о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем даже такое появление вызывает теплые чувства. «Вендетта. Банды Атланты» — один из последних фильмов с его участием, и это неплохой шанс увидеть любимого актера на большом экране. У Майка Тайсона здесь тоже скорее эпизодическая роль, и рассчитывать на многое не стоит. Все-таки перед нами не картина, раскрывающая глубины актерского таланта. Главная эмоция на лицах героев — страдание. Его много, и делится оно на два типа: душевное и физическое со шкалой от одного до «невыносимо больно, но все еще можно двигать рукой».

Вендетта. Банды Атланты

Возможно, происходящему недостает чуточку иронии и шуток. Картина с самого начала берет очень высокую планку драматизма со смерти молодой девушки. Дальше фильм продолжает придерживаться этого пути. Каждый будущий труп тоже является ребенком своих родителей, готовых к возмездию. И, кажется, в этом маленьком американском городке у всех в шкафу хранится огнестрельное оружие. Перед нами буквально экранизация цитаты из Библии «око за око». Правда, ценой расплаты становится жизнь. Этому круговороту злости просто нет конца, ведь даже главный герой как будто уже распрощался с миром и выглядит ожившим трупом. Зомби, движимый единственной целью — убивать.

«Вендетта. Банды Атланты» — картина про суровых мужчин с каменными лицами, которые сразу идут решать любые проблемы с помощью оружия и кулаков. Об остальном можно подумать позже. В основе здесь довольно незамысловатая история мести, патающаяся сделать ставку на реализм и эффектные разборки. Правда, для этого пожертвовали логикой, но так ли она нужна? Экран завален трупами, а бывший двухметровый морпех-линчеватель уже двигается к новой жертве и повинуется лишь собственным инстинктам.