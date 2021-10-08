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Выжить в игре
Survive the Game
Выжить в игре, 2021
2021 / США
4.2
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.3
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Жанр:
боевик
триллер
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О фильме
Спокойная жизнь хозяина фермы прерывается с появлением полицейских и пары опасных преступников.
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4.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
8 октября 2021
Премьера в мире
8 октября 2021
Возраст
18+
Режиссер
Джеймс Каллен Брэссак
В ролях
Чад Майкл Мюррэй
Брюс Уиллис
Майкл Сироу
Кейт Кацман
Зак Уорд
Все актеры и съемочная группа
3 постера
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