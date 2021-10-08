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Survive the Game

Выжить в игре, 2021

2021 / США
4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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О фильме

Спокойная жизнь хозяина фермы прерывается с появлением полицейских и пары опасных преступников.

4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 8 октября 2021
Премьера в мире 8 октября 2021
Возраст 18+
Режиссер
Джеймс Каллен Брэссак
Джеймс Каллен Брэссак
В ролях
Чад Майкл Мюррэй
Чад Майкл Мюррэй
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Майкл Сироу
Майкл Сироу
Кейт Кацман
Кейт Кацман
Зак Уорд
Зак Уорд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Выжить в игре 3 постера
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Выжить в игре
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Кадры из фильма Все кадры
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