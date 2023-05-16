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Киноафиша Новости В ближайшие дни в ряде российских городов пройдет «Фестиваль нового итальянского кино»

В ближайшие дни в ряде российских городов пройдет «Фестиваль нового итальянского кино»

16 мая 2023 10:17
В ближайшие дни в ряде российских городов пройдет «Фестиваль нового итальянского кино»

В рамках мероприятия состоится показ фильма «Король смеха» с Тони Сервилло в главной роли.

С 18 по 21 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Перми, Нижнем Новгороде и Новосибирске пройдет «Фестиваль нового итальянского кино», призванный познакомить российских зрителей с выдающимися произведениями итальянского киноискусства последних лет. Организатором мероприятия выступает компания «Русский Репортаж». В рамках фестиваля состоятся показы трех картин/

Биографическая драма «Король смеха» Марио Мартоне («Ностальгия»). Главные роли исполнили Тони Сервилло («Рука бога»), Мария Национале («7 минут») и Кристина Делль’Анна («Мистер Феличита»). Фильм посвящен жизни легендарного неаполитанского комедиографа Эдуардо Скарпетты (Сервилло). На пике своей карьеры артист решает создать пародию на трагедию классика Габриэле д’Аннунцио, постановка которой оборачивается большим скандалом.

Комедия «Моя вторая половинка» Марко Мартани («В семье не без священника»). Ведущие роли сыграли Андреа Арканджели («Ромул»), Алессандра Мастронарди («Неидеальные попутчики») и Кристиано Каккамо («Жуткая семейка»). Картина повествует о молодом женихе Андреа (Арканджели), попавшем во временную петлю накануне собственной свадьбы.

Ромком «Любовь без памяти» Франчески Марино. Ведущими актерами ленты выступают Анна Фольетта («Идеальные незнакомцы»), Алессандро Тедески («Земля сыновей») и Барбара Чичиарелли («Мужское одиночество»). В центре сюжета — циничная Валерия (Фольетта), постоянно меняющая своих мужчин и ни секунды не жалеющая о расставаниях. Когда в ее жизнь возвращается единственный человек, сумевший разбить ей сердце, она решает во что бы то ни стало отомстить ему.

Расписание показов и другие детали мероприятия можно узнать на официальном сайте компании «Русский Репортаж».

Фото: Indigo Film
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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