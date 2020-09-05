Мисс Маркс, 2020

Яркая, умная, страстная и свободолюбивая Элеонор была младшей дочерью Карла Маркса и одной из первых женщин социалистического движения, боровшихся за права женщин и запрет детского труда. В 1883 году Элеонор знакомится с Эдвардом Эвелингом, с которым у нее возникает страстный, но трагический роман. Сузанна Никкьярелли родилась в Риме в 1975 году. Имеет кандидатскую степень по философии Высшей школы в Пизе, в 2004 году окончила Экспериментальный центр кинематографии. В 2009 году дебютировала в полнометражном кино фильмом «Космонавтка». Среди ее работ также «Открытие рассвета» (2012) и «Нико, 19882» (2017), удостоенная главной премии программы «Горизонты» Венецианского кинофестиваля и четырех наград национальной киноакадемии Италии.