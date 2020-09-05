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Мисс Маркс Мисс Маркс
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Miss Marx

Мисс Маркс, 2020

2020 / Италия / Бельгия
5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Яркая, умная, страстная и свободолюбивая Элеонор была младшей дочерью Карла Маркса и одной из первых женщин социалистического движения, боровшихся за права женщин и запрет детского труда. В 1883 году Элеонор знакомится с Эдвардом Эвелингом, с которым у нее возникает страстный, но трагический роман. Сузанна Никкьярелли родилась в Риме в 1975 году. Имеет кандидатскую степень по философии Высшей школы в Пизе, в 2004 году окончила Экспериментальный центр кинематографии. В 2009 году дебютировала в полнометражном кино фильмом «Космонавтка». Среди ее работ также «Открытие рассвета» (2012) и «Нико, 19882» (2017), удостоенная главной премии программы «Горизонты» Венецианского кинофестиваля и четырех наград национальной киноакадемии Италии.

5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 3 сентября 2021
Премьера в мире 5 сентября 2020
Возраст 18+
Режиссер
Сузанна Никкьярелли
В ролях
Ромола Гарай
Ромола Гарай
Патрик Кеннеди
Джон Гордон Синклер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мисс Маркс 2 постера
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