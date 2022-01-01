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Марио Мартоне
Марио Мартоне
Mario Martone
О персоне
Фильмография
Марио Мартоне
Mario Martone
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Дата рождения
20 ноября 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Неаполь, Италия
Фильмография Марио Мартоне
Ностальгия
драма
2022, Италия / Франция
6.0
Король смеха
биография, драма
2021, Италия / Испания
7.0
Мэр района Санита
драма, криминал
2019, Италия
5.0
Капри-революция
драма, исторический
2018, Италия / Франция
5.0
Любовь утомляет
детектив, мелодрама
1995, Италия
6.0
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