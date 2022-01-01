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Антония Труппо
Антония Труппо
Antonia Truppo
О персоне
Фильмография
Антония Труппо
Antonia Truppo
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Дата рождения
14 февраля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Неаполь, Италия
Биография Антония Труппо
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Фильмография Антония Труппо
Король смеха
биография, драма
2021, Италия / Испания
7.0
Афера по-неаполитански
комедия
2021, Италия
6.0
7 часов на соблазнение
комедия
2020, Италия
5.0
Ультрас
драма
2020, Италия
5.0
Медный человек
драма, семейный
2019, Италия
5.0
Лежебоки
комедия
2017,
5.0
Неделимые
драма
2016, Италия
5.0
Двойной час
криминал, триллер, драма
2009, Италия
6.0
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