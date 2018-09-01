Капри-революция, 2018

Действие фильма разворачивается в 1914 году на острове Капри. Здесь собирается коммуна молодых космополитов из хороших семей, которые ведут богемный образ жизни. Они пацифисты, вегетарианцы, нудисты — своеобразные предшественники хиппи. В их компанию случайно попадает пастушка Лучиа (Марианна Фонтана) и сразу очаровывается таким далёким от неё миром. Этот женский персонаж по-настоящему проживает конфликт между утопией и искусством с одной стороны и прогрессом — с другой. В начале фильма Лучиа кажется заурядной несведущей девушкой из народа, однако именно ей суждено стать истинным революционером, взяться за выполнение плана коммуны и на собственном опыте узнать, что значит быть радикалом в окружении искусства.