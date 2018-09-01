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Капри-революция Капри-революция
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Capri-Revolution

Капри-революция, 2018

2018 / Италия / Франция
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О фильме

Действие фильма разворачивается в 1914 году на острове Капри. Здесь собирается коммуна молодых космополитов из хороших семей, которые ведут богемный образ жизни. Они пацифисты, вегетарианцы, нудисты — своеобразные предшественники хиппи. В их компанию случайно попадает пастушка Лучиа (Марианна Фонтана) и сразу очаровывается таким далёким от неё миром. Этот женский персонаж по-настоящему проживает конфликт между утопией и искусством с одной стороны и прогрессом — с другой. В начале фильма Лучиа кажется заурядной несведущей девушкой из народа, однако именно ей суждено стать истинным революционером, взяться за выполнение плана коммуны и на собственном опыте узнать, что значит быть радикалом в окружении искусства.

5.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в мире 1 сентября 2018
Возраст 18+
Режиссер
Марио Мартоне
В ролях
Марианна Фонтана
Рейну Шолтен ван Ашат
Антонио Фоллетто
Дженна Тиам
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Капри-революция 2 постера
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11 февраля 2019 17:07
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