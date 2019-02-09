Селфи (2019)

Оповещения от Киноафиши
Селфи

Селфи

Selfie 18+
О фильме

Два подростка из Неаполя снимают окружающих и себя на свои смартфоны.

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 9 февраля 2019
Дата выхода
12 июля 2019 Испания
30 мая 2019 Италия
Производство Magnéto Prod, ARTE, Casa delle Visioni
Другие названия
Selfie, Selfie - Tod mit 16 in Neapel, Селфи, 拿坡里少年自拍日記
Режиссер
Агостино Ферренте
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.2
15 голосов
7.2 IMDb
Селфи

