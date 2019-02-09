Селфи (2019)

Оповещения от Киноафиши
Два подростка из Неаполя снимают окружающих и себя на свои смартфоны.
Страна
Франция / Италия
Продолжительность
1 час 16 минут
Год выпуска
2019
Премьера в мире
9 февраля 2019
Дата выхода
12 июля 2019
Испания
30 мая 2019
Италия
Производство
Magnéto Prod, ARTE, Casa delle Visioni
Другие названия
Selfie, Selfie - Tod mit 16 in Neapel, Селфи, 拿坡里少年自拍日記
Режиссер
Агостино Ферренте
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
15
голосов
7.2
IMDb
