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Энола Холмс 2
Энола Холмс 2, 2022: актеры и роли
Enola Holmes 2
Энола Холмс 2
2022 / Великобритания / США
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7.1
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Энола Холмс 2, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гарри Брэдбир
В ролях
Генри Кавилл
Henry Cavill
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Милли Бобби Браун
Millie Bobby Brown
Дэвид Тьюлис
David Thewlis
Сьюзан Уокома
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