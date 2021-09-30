Сигналы спасения, 2021

В 1942 году Франция оккупирована нацистами, войска союзников терпят неудачи на континенте, и надежды на их успехи в Северной Африке призрачны. Но некто Жак продолжает вещание своей маленькой радиостанции, вселяющей надежду на то, что рано или поздно Германию ждёт неминуемое поражение. При этом антифашистская станция продолжает своё вещание на оккупированной территории. По следу подпольщиков уже идет офицер гестапо Клаус Ягер. Теперь, чтобы спастись, Жаку, его дочери Джульетте и всей команде подпольной радиостанции остается надеяться лишь на мужество и отвагу незнакомцев.