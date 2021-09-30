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Burning at Both Ends

Сигналы спасения, 2021

2021 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

В 1942 году Франция оккупирована нацистами, войска союзников терпят неудачи на континенте, и надежды на их успехи в Северной Африке призрачны. Но некто Жак продолжает вещание своей маленькой радиостанции, вселяющей надежду на то, что рано или поздно Германию ждёт неминуемое поражение. При этом антифашистская станция продолжает своё вещание на оккупированной территории. По следу подпольщиков уже идет офицер гестапо Клаус Ягер. Теперь, чтобы спастись, Жаку, его дочери Джульетте и всей команде подпольной радиостанции остается надеяться лишь на мужество и отвагу незнакомцев.

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 30 сентября 2021
Премьера в мире 30 сентября 2021
Возраст 16+
В ролях
Кэри Элвес
Кэри Элвес
Мира Фурлан
Джейсон Патрик
Джейсон Патрик
Себастьян Роше
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сигналы спасения 2 постера
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