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Грир Грэммер
Greer Grammer
Киноафиша
Персоны
Грир Грэммер
Грир Грэммер
Greer Grammer
Дата рождения
15 февраля 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Рост
165 см
Популярные фильмы
6.9
Неуклюжая
(2011)
6.1
Шанс Эммы
(2016)
5.6
Наше последнее лето
(2019)
Фильмография Грир Грэммер
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Спорт
Триллер
Год
Все
2024
2020
2019
2016
2011
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актриса
5
4.2
Заложница
Held Hostage in My House
детектив, триллер
2024, США
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Story Game
триллер
2020, Япония / США
5.6
Наше последнее лето
The Last Summer
комедия, мелодрама
2019, США
6.1
Шанс Эммы
Emma's Chance
драма, семейный, спорт
2016, США
6.9
Неуклюжая
драма, комедия, мелодрама
2011, США
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