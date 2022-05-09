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Хэллбендер
Отзывы о фильме «Хэллбендер»
Hellbender
Хэллбендер
2021 / США
Трейлер
5.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Слава Полусохин
9 мая 2022, 21:34
Оценка
Фильм не о чем. Не советую идти на него
9 мая 2022, 21:34
0
1
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Артем Францугов
9 мая 2022, 22:16
Оценка
Операторская работа очень зашла, вкусно снято, саунд дизайн в тему фильма.\nФильм на любителя, однако своего зрителя найдёт
9 мая 2022, 22:16
1
0
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