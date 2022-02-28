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Киноафиша Рецензии «Опасная вечеринка»: Рецензия Киноафиши

«Опасная вечеринка»: Рецензия Киноафиши

28 февраля 2022 15:26
«Опасная вечеринка»: Рецензия Киноафиши

Устрашающий портрет сломленной женской психики.

После самоубийства мужа Холли остается одна с двумя детьми. Вскоре ее старшая дочь Бетси начинает странно себя вести: размышляет о божественном видении и перестает есть. Мать встревожена, подозревая, что девушка может быть больна анорексией. Спустя время странности лишь усугубляются, а вес Бетси тем временем остается таким же.

«Опасная вечеринка»: Рецензия Киноафиши
Опасная вечеринка

Картина Рут Пэкстон предлагает несколько объяснений голодания молодой девушки — переживание смерти отца, расстройство пищевого поведения, наследственное психическое заболевание, проделки демона и попросту тяжкий подростковый период. Однако по мере развития сюжета авторы не особенно меняют тональность фильма и не останавливаются на одной из причин «недуга» героини. Вместо отчетливой интерпретации, происходит нагнетание клаустрофобии и усиление ощущения, что что-то пошло не так. Для Пэкстон исследование темных сил не представляет особого интереса. Сломленная женская психика, которая демонстрируется через физическое разрушение, — вот, кажется, та область, которая волнует режиссера.

Леденящие душу сцены, крупные планы еды и частей тела, снимки мрачного дома — сплетение атрибутов жанра помогают создать ощущение страха и даже безумия. Впрочем, чем тише становится голос Бетси, тем более вымученной кажется история. Темнота не вызывает ничего, кроме скуки, а герои, проходя из одной комнаты в другую, едва ли способны раскрыть заданную тематику. А ведь в «Опасной вечеринке» действительно есть крупицы привлекательных идей: взгляда с нового ракурса на то, каково это – быть в женском теле, или, например, полуметафоры о том, что женщины являются лишь сосудом. Но все это остается на уровне недосказанности, и весь потенциал зарывается в попытках придумать мотивацию героине другими способами. В конце концов, до последнего неясно, какой линии придерживается сама Рут — туманный финал оставляет чувство неудовлетворенности.

«Опасная вечеринка»: Рецензия Киноафиши
Опасная вечеринка

Поклонники тихих хорроров могут найти в этой ленте любопытные нотки. В остальном же «Опасная вечеринка» в попытках соответствовать жанру теряет концепцию, из-за чего любая опасность оборачивается обманчивой, а вечеринка безынтересной.

Гульназ Давлетшина
Гульназ Давлетшина
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