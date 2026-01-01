Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мариус Колбенстведт
Marius Kolbenstvedt
Дата рождения
1 января 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.9
Слепая
(2014)
6.8
Паранормальные
(2021)
Фильмография Мариус Колбенстведт
6.8
Паранормальные
De uskyldige
драма, ужасы, триллер
2021, Норвегия / Швеция / Дания / Великобритания / Франция / Финляндия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Слепая
Blind
драма
2014, Норвегия / Нидерланды
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
