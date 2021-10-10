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France Суперзвезда 2021 / Франция / Германия / Италия / Бельгия
5.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Суперзвезда»

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Франс де Мер — самая популярная тележурналистка Франции. Она ведёт авторскую передачу и регулярно отправляется с командировками в горячие точки. Даже президенту Макрону Франс с ходу задаёт самый провокационный вопрос. Знаменитость обожают зрители, буквально каждый пытается сделать с ней селфи или получить автограф. Но кажущиеся идеальными жизнь и карьера начинают рушиться, когда журналистка за рулём сбивает мигранта на скутере. Травмы у того не слишком сильные. А вот для Франс последствия…

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om-ts 10 октября 2021, 11:10
Оценка
Ожидал большего
10 октября 2021, 11:10 Ответить
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