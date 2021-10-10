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Франс де Мер — самая популярная тележурналистка Франции. Она ведёт авторскую передачу и регулярно отправляется с командировками в горячие точки. Даже президенту Макрону Франс с ходу задаёт самый провокационный вопрос. Знаменитость обожают зрители, буквально каждый пытается сделать с ней селфи или получить автограф. Но кажущиеся идеальными жизнь и карьера начинают рушиться, когда журналистка за рулём сбивает мигранта на скутере. Травмы у того не слишком сильные. А вот для Франс последствия…