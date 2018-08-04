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Кенкен и инопланетяне
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Кенкен и инопланетяне, 2018

2018 / Франция
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О фильме

Очаровательный оболтус Кенкен повзрослел, но по-прежнему обитает в сельской местности на севере Франции — окраинной, словно бы отрезанной от остального мира земле, где возможно все — от шокирующих аномалий до едва ли не божественных чудес. Теперь у чудаковатых обитателей этого места возникает подозрение, что их девственные края захватили пришельцы, которые — как в классической голливудской фантастике — подменяют людей, влезая в их тела. Современный классик Брюно Дюмон («В тихом омуте», «Жаннетт: детство Жанны д’Арк», «Фландрия», «Камилла Клодель») вновь иронично портретирует «другую Францию» — огромный густонаселенный мир, в котором все будто вывихнуто наизнанку, а время течет медленно и нелинейно. Жонглируя жанрами — от научной фантастики и детектива до слэпстика и комедии положений, — Дюмон прежде всего говорит об актуальных вызовах времени — в частности о рисках правой национализации, проблемах мигрантов и принятии однополых браков. Мировая премьера фильма состоялась на 71-м кинофестивале в Локарно; французский журнал Les Cahiers du Cinema поставил его на второе место в своем списке лучших картин 2018 года.

7.2 Оцените
10 голосов
Продолжительность 3 часа 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 4 августа 2018
Возраст 18+
Режиссер
Брюно Дюмон
Брюно Дюмон
В ролях
Ален Делайе
Бернар Прюво
Филипп Жор
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кенкен и инопланетяне 2 постера
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