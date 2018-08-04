Кенкен и инопланетяне, 2018

Очаровательный оболтус Кенкен повзрослел, но по-прежнему обитает в сельской местности на севере Франции — окраинной, словно бы отрезанной от остального мира земле, где возможно все — от шокирующих аномалий до едва ли не божественных чудес. Теперь у чудаковатых обитателей этого места возникает подозрение, что их девственные края захватили пришельцы, которые — как в классической голливудской фантастике — подменяют людей, влезая в их тела. Современный классик Брюно Дюмон («В тихом омуте», «Жаннетт: детство Жанны д’Арк», «Фландрия», «Камилла Клодель») вновь иронично портретирует «другую Францию» — огромный густонаселенный мир, в котором все будто вывихнуто наизнанку, а время течет медленно и нелинейно. Жонглируя жанрами — от научной фантастики и детектива до слэпстика и комедии положений, — Дюмон прежде всего говорит об актуальных вызовах времени — в частности о рисках правой национализации, проблемах мигрантов и принятии однополых браков. Мировая премьера фильма состоялась на 71-м кинофестивале в Локарно; французский журнал Les Cahiers du Cinema поставил его на второе место в своем списке лучших картин 2018 года.