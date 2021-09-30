Наша рецензия

События разворачиваются в ветхой хижине, окруженной диким лесом Северной Калифорнии. Здесь проживает немногословный Адам (Гэбриел Николсон), коротающий дни за охотой в компании верного пса. Несмотря на полную изоляцию, у него есть и электричество, и старый ноутбук, и даже автомобиль. Каждую ночь отшельник скрупулезно проверяет записи с камер видеонаблюдения на наличие призраков. Однажды Адама навещает родной брат Пит (Майкл Дэниэл), с которым его объединяет общее семейное горе. Вместе они…