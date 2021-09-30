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Лес призраков: Сатор Лес призраков: Сатор
Киноафиша Фильмы Лес призраков: Сатор Отзывы о фильме «Лес призраков: Сатор»
Sator Лес призраков: Сатор 2019 / США
3.9 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Лес призраков: Сатор»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

События разворачиваются в ветхой хижине, окруженной диким лесом Северной Калифорнии. Здесь проживает немногословный Адам (Гэбриел Николсон), коротающий дни за охотой в компании верного пса. Несмотря на полную изоляцию, у него есть и электричество, и старый ноутбук, и даже автомобиль. Каждую ночь отшельник скрупулезно проверяет записи с камер видеонаблюдения на наличие призраков. Однажды Адама навещает родной брат Пит (Майкл Дэниэл), с которым его объединяет общее семейное горе. Вместе они…

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Annetblack14 30 сентября 2021, 22:35
Оценка
Только с премьеры. Впечатления сильные, до сих пор полностью не отошла. После прочтения описания и просмотра трейлера были сомнения которые улетучились с первым кадром. Мне кажется, главное, что делает картину жемчужиной - не столько чувство тревоги с первого до последнего кадра хотя и это важно - ощущение загадки которую зритель должен разгадывать сам при просмотре. Я сначала даже не поняла насчет брата, казалось, что столь похожий на главного героя гражданин - просто его воспоминание или глюк, совсем не странный в этом полном мистики лесу. И девушка - то ли жена его брата то ли сестра тоже казалась не более чем воспоминанием ГГ. Вообще мне картина напомнила произведение гр. Тарковского "Саларис", сцены перед полетом Криса на станцию и потом, когда он рассказывает "Хари" о своей прошлой жизни - картинки из прошлого, туманные образы, переплетающиеся с настоящим. Это и есть мое основное ощущение от фильма "Лес призраков. Сатор". Не фильм ужасов в его классическом варианте а скорее арт хаусное кино с элементами хоррора. Фильм "не для всех". Молодцы)))))
30 сентября 2021, 22:35 Ответить
Юля Зиновьева 1 октября 2021, 00:02
Оценка
Хрень))) даже не досмотрели ушли)
1 октября 2021, 00:02 Ответить
User 2 октября 2021, 22:38
Оценка
Нууууу,очень странный фильм! Сюжета никакого,очень странное начало,ужастиком это сложно назвать. Весь фильм сплошное молчание ягнят,персонажи просто крутят своими мордачками перед камерой. Иногда проскакивают фразы,а если повезет и целые предложения. В общем,фильм полный провал
2 октября 2021, 22:38 Ответить
User 2 октября 2021, 22:42
Оценка
Просто отврат,с подругой весь фильм думали,как бы уйти,но в итоге досмотрели,потому что цена неоправдано завышена. В конце что-то более или менее страшно и то моментом. Просто потратили время зря………..
2 октября 2021, 22:42 Ответить
User 10 октября 2021, 02:41
Оценка
Супер, мне понрав. Особенно квадратные моменты 4:3
10 октября 2021, 02:41 Ответить
Амиг Гасанов 11 октября 2021, 20:01
Оценка
Ничего не понятно, ни начала ни конца, очень нудно все, в общем фильм фигня, не стоит ходить
11 октября 2021, 20:01 Ответить
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